TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yılın bombasını patlatacak! Eski Galatasaraylı geliyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, sezona flaş hamlelerle girdi. Sarı-lacivertli uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Bunun için Kanarya transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için adım atarken, Galatasaraylıların bir dönem çok sevdiği o futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2024- 11:22