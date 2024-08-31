"Her gün şampiyonluğun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası müthiş bir camia, inanılmaz taraftarlara sahibiz."

"Müthiş bir tarihi olan bir kulüpteyiz. Bunu sürekli hayal edip istiyoruz. Bu sebeple buradayız. Her maçta ve antrenmanda bunu göstermek istiyoruz. Umalım da bu zaferleri ve kupaları görelim. İsteğimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.