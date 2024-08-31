Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Sofyan Amrabat'ın ardından...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Orta saha transferinde uzun zamandır arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Faslı yıldız oyuncu Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlayarak mutlu sona ulaştı. Tranfser döneminin bitmesine sayılı günler kala bir bomba transfere daha imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in yıldız futbolcusunu gözüne kestirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.08.2024- 11:19