Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Orta saha hattı için Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katarak transferi noktalayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferini resmen açıkladı.
İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Hoş geldin Sofyan Amrabat 💛💙 Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer… pic.twitter.com/51jg48SPYf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2024