Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u evinde 3-0 mağlup etti.

Mücadele ardından sarı-lacivertlilerin 2 golünü kaydeden Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

Türkler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Maçla alakalı olarak şunları söyleyebilirim; bence kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi bir iş çıkardı, futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler, gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı. Defansif olarak iyi iş yaptık, alanlar fırsatlar vermedik. Hocamız devre arasında daha fazla pozisyon bulabileceğimizi söyledi. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler.