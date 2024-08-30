FENERBAHÇE HABERLERİ | Kadıköy’de dikkat çeken görüntü! Merih Demiral…
Fenerbahçe’nin, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Milli yıldız Merih Demiral tribünlerde görüntülendi…
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2024- 21:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024- 21:20
Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'u konuk ettiği Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında tribünlerde dikkat çeken görüntü ortaya çıktı.
fotomac.com.tr'den Mesut Erkam Şahin'in haberine göre; milli yıldız Merih Demiral tribünlerden karşılaşmayı takip etti.
Futbolcunun transferde adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜ:
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