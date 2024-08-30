Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0'lık net bir skorla kazandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic(2) ve Edin Dzeko kaydetti.

Puanını 10 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Galibiyetle tanışamayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.

İLK KEZ AYNI 11 İLE SAHADA

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

CEZASI SONA EREN MERT HAKAN KADRODA

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

TEK EKSİK OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.

Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

AMRABAT TARAFTARLARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.