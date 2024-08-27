Ferdi Kadıoğlu, resmen İngiltere ekibi Brighton'a transfer oldu.

Milli futbolcunun bonservisi ise resmen açıklandı.

Fenerbahçe, Ferdi'den 30 milyon Euro sabit olmak üzere 5 milyon Euro da şarta bağlı bonservis kazanacağını duyurdu.

Ayrıca sarı-lacivertli ekip Ferdi Kadıoğlu'nun sonraki satışından yüzde 10 pay kazanacak.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.