Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.