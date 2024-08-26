Fenerbahçe'nin dünkü maçta en güçlü tarafı Fred ve İsmail'den kurulu orta sahasıydı. Maçı izlerken taraflı tarafsız herkesin gözü Ferdi Kadıoğlu'nu aradı. Onun görev bölgesinde Oosterwolde görev yaptı. Ama Ferdi başka bir seviyeydi. Onun boşluğunu doldurmak çok zor! Çok tempolu bir maç izledik Rize'de. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, geride kalan tüm maçlarda rakibin topla oynamasına fazla izin veriyor. Bu oyun anlayışında da rakibe daha fazla pozisyon veren bir Fenerbahçe izliyoruz. Ama rakibe top verirken de dinlenme moduna geçen, enerjisini 90 dakikaya yayan bir Fenerbahçe gözlemliyoruz.