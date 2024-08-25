Sofyan Amrabat transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde 2 hafta sonunda 4 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha takviyesi için bir süredir arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte Sofyan Amrabat transferi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte ayrıntılar... (DIŞ HABER)

ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 16:41 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 16:48