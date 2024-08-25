Fenerbahçe 2 kez penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar

Fenerbahçe 2 kez penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar

Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Fred'e yapılan müdahaleler sonrası iki pozisyonda sarı lacivertli oyuncular penaltı bekledi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 23:09