Fenerbahçe'den Bayern Münih'in 2 yıldızına transfer kancası! Alman basını duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer döneminde birbirinden önemli hamleler yapan Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Alman basını, sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in 2 yıldızıyla birden ilgilendiğini iddia etti. İşte tüm detaylar ve o futbolcular... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2024- 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024- 14:52