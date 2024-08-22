Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında alınan Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e transferinin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun milli futbolcunun ayrılığına bir tek şartla izin vereceği aktarıldı. İşte detaylar...

Diğer yandan transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.