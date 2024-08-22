FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'nun transferine şartlı izin!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında alınan Göztepe beraberliğinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e transferinin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun milli futbolcunun ayrılığına bir tek şartla izin vereceği aktarıldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 22.08.2024- 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024- 11:45