FENERBAHÇE HABERLERİ | Samet Akaydin'e Fransa'dan sürpiz talip! Görüşmelere başlanacak

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Takıma katılacak oyuncular sarı-lacivertli takım taraftarları tarafından merakla beklenirken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor. Son olarak milli futbolcu Samet Akaydin'e Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2024- 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024- 13:50