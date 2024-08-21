Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Rodrigo Becao'ya İtalya kancası
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferin son zamanlarına girilirken hareketli dakikalar yaşanıyor. Orta saha hattı için arayışlarını sürdüren sarı-lacivetlilerde diğer yandan yıldız futbolcularına transfer teklifleri gelmeye de devam ediyor. Son olarak Brezilyalı yıldız Rodrigo Becao'ya İtalya Serie A devi talip oldu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 21.08.2024- 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024- 14:50