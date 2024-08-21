Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Rodrigo Becao'ya İtalya kancası

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Rodrigo Becao'ya İtalya kancası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferin son zamanlarına girilirken hareketli dakikalar yaşanıyor. Orta saha hattı için arayışlarını sürdüren sarı-lacivetlilerde diğer yandan yıldız futbolcularına transfer teklifleri gelmeye de devam ediyor. Son olarak Brezilyalı yıldız Rodrigo Becao'ya İtalya Serie A devi talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 14:47 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024- 14:50