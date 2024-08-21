TRANSFER HABERİ | Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu

Transfer döneminin son dönemlerine girilmesinin ardından arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya La Liga ekibi Barcelona'dan ayrılması beklenen ve adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gelecek sorularının ardından 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024- 13:03