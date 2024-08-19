Süper Lig ekiplerinde RAMS Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul ekibi, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Başakşehir, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli ekip transfer için, "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
👉🏻☺️👈🏻 Hoş geldin 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨! pic.twitter.com/IPfG20Inuk— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) August 19, 2024