Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu'nun yeri o isimle doluyor
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ligde 2. haftada oynadığı Göztepe maçında sahadan beraberlikle ayrılarak ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun yeri doluyor. Fenerbahçe, adı bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la anılan Ferdi Kadıoğlu'nun yerini, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın da istediği o futbolcuyla dolduruyor. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 20.08.2024- 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024- 10:20