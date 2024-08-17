Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

Karşılaşma, Göztepe'nin 90+5. dakikada attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"3. GOLÜ ATACAK ŞANSIMIZ VARDI AMA.."

"Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. 3. golü atabilecek şanslarımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar, duran toptan. Daha sonra Cenk Tosun ile gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı."

"TESPİT ETTİĞİM HATALARI..."

"Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu, o yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma göstermem gerekiyordu."