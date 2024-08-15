TRANSFER HABERİ | Fred'in yokluğunu aratmayacak! Fenerbahçe'de orta sahaya bomba isim
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi sonrasında transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip Avrupa'da bir kupa kazanmak isterken, yıldız isimleri kadrosuna katmak istiyor. Fred'in yokluğunda orta sahada büyük bir boşluk gören yönetim, flaş bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.08.2024- 09:37