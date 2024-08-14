TRANSFER HABERİ | Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk İtalyan yıldız...
Son dakika transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa ile Süper Lig'de kupalar kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip moral bozmadan hamleler yapmak istiyor. Kanarya, Beşiktaş ile adı anılan 35 milyon Euro'luk yıldızın peşinde düştü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.08.2024- 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024- 11:07