İkinci yarının başında da Fenerbahçe o oyununa kaldığı yerden devam etti... Taaa ki 60'ıncı dakikaya kadar... Ne mi oldu bu dakikada? Yine kendini bilmez birkaç taraftar devreye girdi ve sahaya attığı yabancı maddelerle oyunun durmasına, Fenerbahçe'nin de baskısının kırılmasına neden oldu. Sahi, neden yapıyorsunuz arkadaşlar bunu? Çok merak ediyorum...