Mert Müldür: Lille maçına odaklandık

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lille ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi Fenerbahçeli Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI:

"LİLLE MAÇINA ODAKLANDIK"

"İzin biraz kısaydı ama takıma döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Milli takım güzeldi ama artık geride kaldı, şu an hepimiz Lille maçına odaklandık."

"FORMA REKABETİ BÜYÜK TAKIMLARDA OLUR"

"Forma rekabeti büyük takımlarda olur. Olmazsa olmaz zaten. Kimin oynayacağı hocanın tercihidir, oynayan herkes takım için yüzde 100'ünü verirse hiçbir problem olmaz."

YARIN YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM

"Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim. Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız."

"BEKLENTİMİZ SAHANIN FULL OLMASI"

"Beklentimiz her zamanki gibi stadın "full" olması. Muhteşem bir destek görüyoruz Kadıköy'de. Biz sahada, taraftarımız tribünde elimizden geleni yapıp turu geçeceğimize inanıyoruz."