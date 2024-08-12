Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Lille ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi Fenerbehçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"LILLE BAŞKANINI NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil.

"BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"

"Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."

"BEN ŞANSLIYIM Kİ..."

Ben şanslıyım ki her zaman ülke puanı yüksek olan liglerde çalıştım. Türk takımlarının aldığı kötü sonuçların sonucu olarak eleme oynuyoruz. Çalıştığım diğer takımlar 2. veya 3. bile olsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyordu. Play-offlar özellikle lig 2.'si için çok zor hale geliyor. Zor ama denememiz gerekiyor.

"BU F.BAHÇE'NİN SORUNU DEĞİL"

"Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının elemeler ile bir ilgisi yok. Ben her zaman ülke puanı yüksek ülkelerde çalıştım. Böyle ülkelerde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bu durum aslında tüm Türk takımlarının Avrupa maçlarında aldığı sonuçların karşılığı. Bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Mesela İtalya'da Roma 2 yılda 2 kez Avrupa finali oynadı, Inter 1 kez, Atalanta 1 kez. Türkiye'de ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması için 6 maç yapması gerekiyor, bu zor ama deneyeceğiz."

"EMİN OLDUĞUM TEK ŞEY..."

"Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum."

"MERT VE ÇAĞLAR OYNAYACAK"

"Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu yerlerde rotasyon yapıyorum. Mesela yarın Mert Müldür ve Çağlar oynayacak. İyi imkanlarımız olan pozisyonlarda rotasyon yapabiliyoruz maça göre."

LİGDE ÇOK GÜZEL MAÇLAR OLUYOR

"Türkiye Ligi'nde çok mücadeleci maçlar oluyor, bunu gördüm. Takımlar savunma yapmayı biliyor, rakibin tempoyu düşürmesini sağlayabiliyor. Sivasspor, Samsunspor bunlar iyi takımlar..."

"FERDİ'NİN KALMASINI İSTİYORUM"

"Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."