Fenerbahçe'ye PSG'den orta saha! Kanarya görüşmelere başladı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, rakibine 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı buldu. Lille maçı için Fransa'da bulunan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun transferi için PSG ile transfer görüşmelerine başladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2024- 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024- 11:07