Fenerbahçe kafilesi Lille maçı için Fransa'ya hareket etti!

Fenerbahçe kafilesi Lille maçı için Fransa'ya hareket etti!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Lille ile oynayacağı maç için Fransa'ya hareket etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2024- 16:31