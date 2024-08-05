UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

Önemli bir sakatlığımız var. Fred dışında takımın durumu iyi. 7 tane maç oynadık. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano'dan bu yana çok iyi antrenman yaptık, maça hazırız. Türkçe konuşuyor olmayı isterdim ama bazen de anlamadığım için mutlu oluyorum. Çünkü transfer dedikodularını anlamıyorum. Sakat bir oyuncunun yerine diğer oyuncular için fırsat doğar. Her hoca daha fazla ister kadrosunda ama ben sakinim. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona hoş geldin derim. Elimdeki oyunculara güveniyorum ve en iyisini yapacaklarını biliyorum.

Bu benim için ilk defa olmuyor. Tottenham'la da ön eleme oynamıştım. Ama ilk defa Avrupa Şampiyonası döneminde sezonu erken açıyorum. Sezonu erken açtık, resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncular parça parça takıma katıldılar. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Ben bahane sunmam. Bu maç için motiveyiz.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Maçı kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçı sonrası rakibimizi izleyemeye başladık. Takım olarak hoşuma gitti. Yeni bir hocaları var. Jonathan David dışında ilk günden itibaren birlikte çalışıyorlar. Bizim için de onlar için de zor olacak.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ AVRUPA'YA TERCİH EDERİM"

Kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence kulüp için oyuncular için Türkiye için Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı isterim. Bana "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz?" derseniz, "İmkansız diye bir şey yoktur." derim ancak mucizelere de inanmam. Bana "Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?" diye sorarsanız, "Evet" derim. Ama Avrupa Ligi'nde oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim.

MERT HAKAN YANDAŞ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Lille takımı iyi bir takım. Nasıl bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. İyi bir hocamız ve takımımız var. İnşallah maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız.

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu tarz takımlarda yeni gelen oyuncularla rekabet artıyor. Benim burada 5. senem. Takım için elimden geleni yapıyorum. Takımın içindeki birliktelik bu yönde olduğu için bu rekabet bizi mutlu ediyor. 5 dakikada olsa 90 dakikada olsa Fenerbahçe için elimden geleni yapmak istiyorum.

Hocamız her oyuncuya aynı mesafede. Bütün takıma karşı çok samimi. Samandıra'daki mutluluğun Fenerbahçe camiasına yansıdığını düşünüyorum. Bu yüzden oradaki ortam bizim için çok önemli.