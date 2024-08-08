FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun İlkay Gündoğan ısrarı! Bonservis bedeli...

Transferde adından söz ettiren hamleler yapan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona'dan İlkay Gündoğan'ı istediği bilinirken, yönetim ise kesenin ağzını açtı. İşte teklif edilen bonservis bedeli... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2024- 06:40