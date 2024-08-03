Fenerbahçe'ye Polonyalı orta saha! Jose Mourinho onun ismini verdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını da süratle yürüten sarı-lacivertliler, orta saha transferi için düğmeye bastı. Ön elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ismini verdiği Polonyalı yıldız için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 03.08.2024- 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024- 10:45