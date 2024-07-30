Mourinho'dan Fred açıklaması

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu mücadelede sakatlık yaşayan Fred için Mourinho'dan açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 22:41 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024- 22:46