UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu mücadelede sakatlık yaşayan Fred için Mourinho'dan açıklama geldi. İŞTE O AÇIKLAMA: Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak F.Bahçe'ye sakatlık şoku! O yıldız oyuna devam edemedi Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşılaştı. Bu mücadelede sakatlık yaşayan Fred oyuna devam edemedi. haberin devamı