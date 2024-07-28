TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Manchester United'dan McTominay kararı

Son dakika transfer haberleri: Önümüzdeki sezon için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri de Scott McTominay'dı. Bu transfer için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtilirken, İskoç basını Manchester United'ın transfer kararını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)