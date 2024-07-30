FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İtalyan ekibi Oosterwolde'ye talip oldu! İşte yapılan dev teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İtalyan ekibi Oosterwolde'ye talip oldu! İşte yapılan dev teklif

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip birçok takviye yaptı. Aynı zamanda oturmuş kadrosunu korumak isteyen Kanaya'ya flaş bir haber geldi. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Jayden Oosterwolde'ye İtalyanlar talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 06:40