Galatasaray'dan 10 numaraya Alman panzeri! Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferi gölgede kalacak
Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, transfer planlamasını da titizlikle yürütüyor. Orta saha rotasyonunu zenginleştirmek için düğmeye basan Cimbom, 10 numara mevkisi için dünyaca ünlü yıldıza kancayı taktı. İşte Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferini gölgede bırakacak Alman panzeri...
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Yayın Tarihi: 26.07.2024- 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024- 11:17