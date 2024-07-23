Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon açılışını yaptı. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezon ilk maçında Lugano ile karşılaştı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisini deplasmanda 4-2 mağlup etti ve avantajı kaptı.

Fenerbahçe'nin gollerini 45+1, 46 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko ile 73 dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi ve 64. Uran Bislimi attı.

JOSE MOURINHO GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

CENK FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu. Tecrübeli forvet oyuncusu Cenk Tosun 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil oldu.