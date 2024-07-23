Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Maçtan önce mazeret sunmak istemedim. Ancak sentetik zeminde oynamak çok zor. Şampiyonlar Ligi maçında böyle bir sahada oynanması kabul edilemez. Koşu yapamadık. Oyun hızımızı yavaşlattı.

Ben buraya geldiğimde kulüpten en iyi kadro kurmasını istemiştim. Kulüpte çok iyi oyuncular aldı ve iyi bir takım kurduk.

Yapılan transferlerden dolayı mutluyum. Kulübün çıkardığı işlerden dolayı mutluyum. İsim vermedim. Kulüp bana en iyilerini verdi. İyi bir takımız.