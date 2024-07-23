UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj sahibi oldu. Sarı-lacivlertli ekipte kaptan Edin Dzeko karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu. İşte Dzeko'nun sözleri... | Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantaj sahibi oldu. Sarı-lacivlertli ekipte kaptan Edin Dzeko karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük. Maalesef yediğimiz 3 gol var ve bu bizim için fazla. Ancak güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.

SİNİRLİ OLDUĞUNDA...

Jose Mourinho çok büyük bir karakter. Her şeyden biraz barındırıyor. Mesela eğlenceli birisi olduğunda gerçekten eğlencelidir. Ancak sinirli olduğunda da gerçekten sinirlidir.