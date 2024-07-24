Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş, ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette… Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…