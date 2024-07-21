Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Oyuncuyla anlaşma sağlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Lugano maçının antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan transfer harekatına devam ediyor. Kadrosuna önemli oyuncuları takviye etmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Yönetim, Cimbom'un uzun zamandır listesinde bulundurduğu isimle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2024- 12:17