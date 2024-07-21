FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'ya gol kralı geliyor! Süper Lig'i fethedecek

Avusturya'daki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon antrenmanlarını İstanbul'da sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lugano maçı için yoğun bir mesaiye giren sarı-lacivertliler diğer yandan transfer harekatında vites yükseltti. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen yönetim, yıldız golcü için yeniden çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2024- 09:50