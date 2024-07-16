TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin transferlerinde mutlu sona ulaşan Kanarya'da bu kez beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere kötü haberi ise İtalyan basını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.07.2024- 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024- 15:58