Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı! Bu isim çok konuşulur

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı! Bu isim çok konuşulur

Hazırlık maçlarında üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim alınan skorlar sonrası transferde gaza basma kararı aldı. Listesinde önemli futbolcular bulunan Cimbom'un gündemine ise dünyaca ünlü bir futbolcu geldi. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de çok istediği o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2024- 08:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024- 08:55