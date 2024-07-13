FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski'nin müthiş golünde Lionel Messi detayı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Strasbourg ile hazırlık maçı yaptı. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk golünü Sebastian Szymanski kaydederken, flaş detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2024- 20:57