FENERBAHÇE HABERLERİ | Sebastian Szymanski'nin müthiş golünde Lionel Messi detayı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Strasbourg ile hazırlık maçı yaptı. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk golünü Sebastian Szymanski kaydederken, flaş detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2024- 20:57
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip Strasbourg ile hazırlık maçı yaptı.
Mücadelede perdeyi Sebastian Szymanski şık bir golle açtı.
Sonrasında ise flaş bir olay gerçekleşti.
Szymanski'nin golü sonrasında ekranlarda Polonyalı yıldızın değil de Lionel Messi'nin adı çıktı.