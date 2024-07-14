Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Cenk Tosun ile de anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, bir bomba daha patlamaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2024- 11:22