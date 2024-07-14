Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün ardından Cenk Tosun ile de anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, bir bomba daha patlamaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.
Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.
Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.
Burada Lugano ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 3 hazırlık maçı daha yapıldı.
Öte yandan Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.
HIZLI GİRİŞ YAPTI
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.
ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.
Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre, hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
KİRALIKLAR YOLCU
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.
Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.
Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.
RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA
Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.
ZAJC TOPUN AĞZINDA
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.
OOSTERWOLDE VE SZYMANSKI BEKLENTİSİ
Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.
DZEKO VE KRUNIC'TE KARAR MOURINHO'NUN
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.
Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.
CENK TOSUN HAMLESİ
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
OĞUZ AYDIN BOMBASI!
Fenerbahçe'nin şimdi de bir diğer milli oyuncu Oğuz Aydın için girişimlere başladığı öğrenildi.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın uzun süredir istediği ve başkan Dursun Özbek'in bizzat 'görüşüyoruz' dediği Oğuz Aydın için, Alanyaspor'a resmi teklif yapıldı.
Sarı lacivertlilerin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz için Alanyaspor ile bonservis pazarlığına oturduğu belirtildi. Piyasa değeri 4.3 milyon Euro olan Oğuz, geçen sezon 38 maçta 13 gol, 8 asist üretmişti.