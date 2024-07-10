Fenerbahçe'den Firmino bombası! Transferde ters köşe

Fenerbahçe'de santrfor transferi konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Kanarya, Sevilla forması giyen En-Nesyri ile temas halindeydi. Ancak oyuncuya birçok takım talip olması transferin çıkmaza girmesine sebep oldu. Bu doğrultuda farklı adaylara yönelen sarı lacivertlilerin, Roberto Firmino'yu gündemine aldığı kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2024- 12:08