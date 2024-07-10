Fenerbahçeli 5 yıldız Beşiktaş'a! Transferde büyük sürpriz

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 2 takviye yapan Kartal, listesindeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyordu. Öte yandan siyah beyazlıların transfer gündemine dair gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli 5 yıldızın, Beşiktaş'ın gündemine girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2024- 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024- 11:31