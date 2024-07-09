TRANSFER HABERİ: A Milli Takım'ın genç yıldızı Fenerbahçe'ye! Merih ve Cenk derken...

Yeni sezonda tek parolası şampiyonluk olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. En Nesyri ve Saint Maximin ile görüşmelerine devam eden sarı lacivertlilerden çok sürpriz bir hamle daha geldi. Kanarya, A Milli Takım'ın genç yıldızı için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 12:44