FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dünya devi Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi! Temaslar başlıyor
Avusturya'nın Graz şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Birçok oyuncusuna teklif alan sarı-lacivertli ekipte gözler Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine çevrildi. EURO 2024'te gösterdiği başarılı performans sayesinde piyasasını da yükselten milli futbolcu için dünya devi girişimlere başlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 09.07.2024- 14:06