Arsenal, Newcastle United, Juventus ve Borussia Dortmund takımları genç oyuncu ile ilgilenen diğer kulüpler.

Sarı-Lacivertli Yönetimin, genç oyuncu ile bir toplantı yapmayı planlıyor. Kadıoğlu'nun F.Bahçe ile olan kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.