Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları için Avusturya'da kamp yapıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Fred ise burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ

"F.BAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Her şey çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. Sezon öncesi hazırlık kampımız iyi gidiyor, iyi başladık. Sezon öncesi her zaman zordur. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"MOURINHO HARİKA BİR HOCA"

Herkes Mourinho'yu biliyor. O harika bir adam ve harika bir teknik direktör. Şakalaşmayı seviyor ama iş zamanı geldiğinde herkesten verimlilik ister. Herkes de bu konuda istekli. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda bu isteğimizi gösteriyoruz, sezon içinde de bunu sürdürmeliyiz. Mourinho'yu tanıyorsunuz, kendisi her zaman kazanmak ister. Takımda da bu karakterde çok oyuncu var.

"TÜRKİYE'NİN KAZANMASINI İSTERDİK"

Türk Milli Takımı'ndaki her oyuncu harika bir iş çıkardı, muazzam oynadılar. Zor bir turnuvada büyük bir tutku ortaya koydular. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmem gerekiyor, çok iyi oynadılar. Dün maçı izleyemedik ama Türkiye'nin kazanmasını isterdik. Umarım bir sonraki turnuvada daha ileriye giderler.

"TAKIMA YENİ BİR OYUNCU KATILDI"

Takıma yeni bir oyuncu katıldı: 'Firet'. Şaka bir yana gerçek Fred olarak ben buradayım. Takıma daha fazla oyuncu katılabilir ama gençlerin kampta iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Hocamızın da onlardan memnun olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yardım edip onların öz güven kazanmasını sağlaması gerekiyor.

"MOURINHO'YU DUYUNCA MUTLU OLDUK"

Mourinho'nun geleceğini duyduğumuzda bizler de mutlu olduk. Geldiğinde etkisi çok büyük oldu, dünyanın en büyük hocalarından biri. Prensipleri var ve hem gençler hem de tecrübeli oyuncular ondan bir şeyler öğrenecektir. Hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör. Mourinho'nun burada olmasından dolayı minnet doluyuz.

"KARİYERİMDE İLK DEFA OLDU"

Geçen sezon yaklaşık 15 maç kaçırdım sakatlıklar yüzünden. Kariyerimde ilk defa oldu bu. Çok fazla katkı sağlayamadım geçen sezon. Bu yıl iyi hissediyorum. Gol ve asist tabii ki önemli ama benim için en önemlisi kupalar ve şampiyonluklar kazanmak.

"BEN KAPTAN DEĞİLİM"

Kaptanlık bandını takmak güzel bir his. Ancak ben kaptan değilim. İlk kaptanımız Dzeko, ikinci kaptanımız Tadic ve sonra da Mert Hakan. Dün Dzeko çıkınca gençlerin içinde ben kaldım ve bant bana geldi. Kaptan olsam da olmasam da saha içinde konuşmayı seviyorum zaten. Eğer takımın ihtiyacı olursa orada olurum.