Fred'den Jose Mourinho açıklaması! "İlk duyduğumuzda"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Avusturya'da kamp yapan sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı futbolcu Fred açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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