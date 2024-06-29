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FENERBAHÇE 1 - 1 PETROLUL PLOIEŞTI | MAÇ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı 29 Haziran Cumartesi saat 10:30'da başladı. Müsabaka Fenerbahçe Youtube Katıl'da canlı yayınlanıyor.
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